На работы выделено более 100 миллионов рублей

В Московском районе будут ликвидированы три большие свалки. Закупки, в рамках которых предстоит выполнить работы, разместила администрация этого района Северной столицы.

Планируется уничтожить свалки на Дизельном проезде, возле дома №13 на Московском шоссе и южнее улицы Федора Котанова.

Скопившиеся отходы (строительные, железный лом, древесина) предполагается вывозить на перерабатывающие предприятия.

Общая стоимость закупок – более 103 миллионов рублей. Заявки на участие в конкурсах на выполнение работ принимаются до 13 марта.

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