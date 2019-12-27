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В Московском районе будут ликвидированы три большие свалки
Сегодня, 16:28
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OlegLN

В Московском районе будут ликвидированы три большие свалки

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На работы выделено более 100 миллионов рублей

В Московском районе будут ликвидированы три большие свалки. Закупки, в рамках которых предстоит выполнить работы, разместила администрация этого района Северной столицы.

Планируется уничтожить свалки на Дизельном проезде, возле дома №13 на Московском шоссе и южнее улицы Федора Котанова.

Скопившиеся отходы (строительные,  железный лом, древесина) предполагается вывозить на перерабатывающие предприятия.

Общая стоимость закупок – более 103 миллионов рублей. Заявки на участие в конкурсах на выполнение работ принимаются до 13 марта.

Как сообщало ранее Piter.tv, на Украине назвали причину вспышки коронавируса в Китае.

Фото: Pixabay.com

 

Теги: свалка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура,

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