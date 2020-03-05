В СНБО подозревают Ухань в утечке из секретной лаборатории.

На Украине назвали причину вспышки коронавируса в Китае. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины объяснил положение в мире. Алексей Данилов считает, что эпидемия распространилась из-за утечки в секретной лаборатории. Об этом чиновник заявил в интервью "Українського радіо". Об этом сообщил местный портал Obozrevatel. Данилов напомнил, что в Ухане располагается закрытая лаборатория F-4, открытая в 2015 году.

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По мнению спикера, Китай закрыл Ухань, потому что понял, что "у них там происходит". В результате инфекция все же распространилась по миру. На Украине первый случай заболевания выявлен 3 марта. Пациентом стал житель Чернигова, который ранее путешествовал на машине по Европе вместе с супругой.

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Видео: YouTube/South China Morning Post