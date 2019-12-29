В Совбезе Украины сало и чеснок посчитали лучшим средством против коронавируса

Вроде бы это шутка

Шуточное заявление сделал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

- Я вам хочу сказать: лучшее лекарство от коронавируса — лук, сало и чеснок, - сказал он в эфире одного из украинских ток-шоу.

Так секретарь Совбеза прокомментировал вопрос о количестве аптечных пунктов в Украине.

- Нужно, чтобы государство установило контроль за прохождением всех лекарств, начиная от производителя и заканчивая последним аптечным складом. Именно этим вопросом мы сейчас занимаемся, но поймите: сопротивление очень-очень безумное, потому что люди на этом зарабатывают большие деньги, - отметил Данилов.

Ранее сообщалось, что на Украине будет проверяться температура у въезжающих в страну. Также на Украине запретили передавать еду эвакуированным из китайского Уханя.