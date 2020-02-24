На Украине запретили передавать еду эвакуированным из китайского Уханя

Медики опасаются возникновения инфекционных заболеваний ЖКТ.

Минздрав Украины запретил передавать любую еду эвакуированным из китайского Уханя. Медики опасаются возникновения инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на слова заместителя главы ведомства Виктора Ляшко.

Он заявил, что для эвакуированных предусмотрен специальный рацион, и еду для людей в карантине готовят непосредственно на месте. В обсервацию можно передавать только средства личной гигиены, антисептические средства и промышленную продукцию.

Украина забрала своих граждан и граждан других стран из китайского Уханя 20 февраля. Из киевского аэропорта Борисполь людей сразу же доставили в медцентр нацгвардии в Новых Санжарах. Местные жители препятствовали проезду автобусов и бросали в них камнями и палками. Митинги протестующих переросли в столкновения с полицией.

Вспышка нового типа коронавируса COVID-19 началась в Ухане в конце декабря 2019 года. Сейчас инфекция распространилась в других странах. По состоянию на 23 февраля, только в КНР от заболевания скончались 2444 человек, подтвержденных случаев заражения — более 77 тысяч.

Ранее мы писали, что Зеленский пригрозил политикам расселить в их дома эвакуированных из Китая украинцев.