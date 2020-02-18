Зеленский пригрозил политикам расселить в их дома эвакуированных из Китая украинцев

Это произойдет в том случае, если те будут и впредь препятствовать приезду соотечественников на родину.

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил политикам расселить в их дома эвакуированных из Китая соотечественников. Это произойдет в том случае, если те будут и впредь препятствовать приезду украинцев на родину. Об этом пишут РИА Новости.

Зеленский заявил, что некоторые украинские политики занимаются подстрекательством соотечественников. Они призывают людей к противоправным действиям. В частности, просят перекрывать дороги на пути возвращающихся из Китая людей.

Напомним, что вспышка нового вида коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце декабря. Инфекция распространилась на другие страны. По состоянию на 18 февраля, только в КНР число жертв достигло 1868 человек, подтвержденных случаев заражения – более 70 тысяч.

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Видео: YouTube / Зе!Президент