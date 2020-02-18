Apple ограничила поставки iPhone из-за коронавируса

Из-за эпидемии компания не сможет достигнуть намеченной квартальной прибыли.

Компания Apple временно ограничила поставки iPhone по всему из-за вспышки в Китае нового типа коронавируса COVID-2019. Об этом сообщается на официальном сайте производителя.

В Apple отметили, что эта ситуация не позволит компании достигнуть намеченной квартальной прибыли. Не смотря на то, что партнеры по сборке смартфонов находятся за пределами Хубэй, производство наращивается медленнее, чем ожидалось.

Ситуация с коронавирусом также сказалась на спросе на продукцию Apple. В Китае многие магазины-партнеры закрылись, те, что открыты, работают по сокращенному графику.

Вспышка нового вида коронавируса произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась на другие страны. По состоянию на 18 февраля, только в КНР число жертв достигло 1868 человек, подтвержденных случаев заражения – более 70 тысяч.

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