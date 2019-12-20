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Сбежавшую из Боткинской больницы девушку обвинили в нарушении предписания Роспотребнадзора

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Сейчас ее принудительно вернули в Боткинскую больницу.

Мировой судья судебного участка №154 Петроградского района зарегистрировал материалы дела в отношении петербурженки, которая сбежала из Боткинской больницы с подозрением на коронавирус. Об этом сообщила объединенная пресс-служба Петербурга 17 февраля.

Девушка обвиняется в том, что не выполнила Постановление руководителя Управления Роспотребнадзора по Петербургу о госпитализации (ч.1 ст.19.5 КоАП РФ). Ранее Алла Ильина самовольно сбежала из больницы. 

Сегодня подсудимую вывели из здания суда в сопровождении приставов и посадили в машину скорой. Она останется в Боткинской больнице минимум до 19 февраля. 

В пресс-службе отметили, что материалы пока не приняты к производству. 

Видео: Piter.TV 

 

Теги: боткинская больница
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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