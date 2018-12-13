Суд Петербурга запретил строительство отеля в устье Смоленки

На зеленой территории Васильевского острова отказались от строительства гостиничного комплекса.

В Куйбышевском районном суде поддержали активистов, выступающих против застройка на Смоленке. Заявители требовали признать незаконными разрешение на строительство комплекса отелей "Корабли" на Васильевском острове. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону.

Отметим, что ответчиком выступали представители Госстройнадзора Петербурга. Требования истцов по признанию строительства незаконным суд удовлетворил. Также инстанция обязалась надзорное ведомство издать приказы о прекращении действия договоров с подрядчиками над объектами в Смоленке.

Напомним, что в 2016 году участок без торгов был сдан в аренду "Новым территориям девелопмент". Позже территория в 1,1 га вошла в список ЗНОП. Закон вступил в силу с марта 2019 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что арбитражный суд отказал изменить статус участка на Смоленке.

Фото: Piter.tv