Видео: в Муринском парке начали вырубать деревья

Рабочие собрались погубить 171 дерево.

Петербуржцы заявили о начале вырубки деревьев в Муринском парке. Активистам из движения "За сохранение Муринского парка" удалось заснять на видео происходящее. Очевидцы отметили, что работами занимается застройщик "Анна Нова".

Местные жители напомнили о том, что руководство Смольного пообещало не трогать растения до проведения инвентаризации. Однако, строители решили не ждать, когда мероприятие все же состоится. Активные действия о стороны застройщика начались уже днем 11 июля.

Первыми свою смерть встретили вязы с сожалением констатируют жители

Активисты рассказали, что в ближайшее время Муринский парк лишится 171 дерева. После вязов, рабочие начали рубить березы. Активисты призывают защитников территории выйти вечером на незапланированный митинг за сохранение посадок.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржцы митингуют за сохранение Муринского парка.

Фото и видео: инициативная группа "За сохранение Муринского парка"