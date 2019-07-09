Видео: петербуржцы митингуют за сохранение Муринского парка

На месте парка идет застройка.

Во вторник, 9 июля, петербуржцы собрались на "народный сход", чтобы сохранить Муринский парк. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

По словам местных жителей, забор вокруг парка растёт с катастрофической скоростью.

Наш народный сход — это открытая и мирная акция, проводимая БЕЗ общественно-политических лозунгов, БЕЗ плакатов, БЕЗ транспарантов, БЕЗ иных средств наглядной агитации, БЕЗ передвижения, БЕЗ использования звукоусиливающих технических средств, а также БЕЗ нарушений общественного порядка заявили пришедшие на акцию

На кадрах видно, что около мирного собрания дежурят полицейские. Как таковых пикетов среди местных жителей не было. О задержанных никакой информации не поступало.

Отметим, что в этом месте планируется построить большой спорткомплекс.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный и "Водоканал" подвели итоги потопа в Петербурге.

Фото и Видео: Piter.TV