Видео: петербуржцы митингуют за сохранение Муринского парка

Во вторник, 9 июля, петербуржцы собрались на "народный сход", чтобы сохранить Муринский парк. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.
По словам местных жителей, забор вокруг парка растёт с катастрофической скоростью.
Наш народный сход — это открытая и мирная акция, проводимая БЕЗ общественно-политических лозунгов, БЕЗ плакатов, БЕЗ транспарантов, БЕЗ иных средств наглядной агитации, БЕЗ передвижения, БЕЗ использования звукоусиливающих технических средств, а также БЕЗ нарушений общественного порядка
заявили пришедшие на акцию
На кадрах видно, что около мирного собрания дежурят полицейские. Как таковых пикетов среди местных жителей не было. О задержанных никакой информации не поступало.
Отметим, что в этом месте планируется построить большой спорткомплекс.
Ранее мы сообщали о том, что Смольный и "Водоканал" подвели итоги потопа в Петербурге.
Фото и Видео: Piter.TV
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