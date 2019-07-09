Смольный и "Водоканал" подвели итоги потопа в Петербурге 

Представитель города заявил, что в ближайшее время специалисты разработают план, благодаря которому подтопления удастся избежать.

Во вторник, 9 июля, начальник Службы оперативного управления филиала "Водоотведение Санкт-Петербурга" Сергей Важный подвел итоги подтопления Петербурга летним дождем. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

На данный момент наиболее интенсивные осадки зафиксированы в Выборгском районе – там количество осадков за 20 минут в пиковом значении достигло показателя 15,12 мм, - сообщили в пресс-службе городского Водоканала заявил Сергей Важный

По словам спикеров, подтопление связано с тем, что дороги значительно ниже уровня поверхности земли прилегающей территории. Из-за этого сильно возрастает нагрузка на канализационную сеть.

Представитель города заявил, что в ближайшее время специалисты разработают план, благодаря которому подтопления удастся избежать.

Напомним, что сегодня в Северной столице снова потоп из-за дождя. Под водой оказались некоторые станции метро, торговые комплексы и проезжие части.

Ранее мы сообщали о том, что в Мурино прошел сильный ливень и град.

Видео:Piter.TV