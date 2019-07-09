Видео: в Мурино прошел сильный ливень и град

Второй рабочий день в Петербурге начался с не самой благоприятной погоды. Ночью сильный ветер на Серебристом бульваре повалил деревья на машины, утром Мурино и Васильевский остров атаковал ливень. Об этом сообщил мобильный корреспондент Piter.TV.
В Мурино помимо ливня начался сильный град, который бьет по стеклам домов и машин. У многих автомобилей из-за этого сработала синагнализация. Также очевидцы прислали Piter.TV видео ливня, который прошел на Васильевском острове. Из-за потока дождя практически не видно близлежащих строений.
Видео: Piter.TV
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