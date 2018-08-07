На Серебристом бульваре на машины упало дерево

Инцидент произошел по адресу: Серебристый бульвар, 6к1.

Утро совсем оказалось не добрым для водителей, которые оставили свои автомобили у дома №6 корпус 1 по Серебристому бульвару. Ночью на них упало дерево. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Некоторые пользователи отметили, что в данном случае виноваты водители, так как МЧС присылало уведомления насчет того, что в городе ожидается усиление ветра до 13 метров в секунду. А водители все равно оставили автомобили под старыми деревьями. Есть и те, кто всю вину возложил на работников, которые вовремя не спилили или не подрезали ветки старых деревьев.

Ранее Piter.TV опубликовал видео момента падения дерева в Москве, которое убило 3-летнего ребенка.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП