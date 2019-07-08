Во второй половине дня в Петербурге ожидается гроза

При грозе порывы могут увеличиться до 13 м/с.

В Петербурге в первый рабочий день синоптики пообещали облачную с прояснениями погоду и грозы. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС со ссылкой на синоптиков ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В понедельник, 8 июля, температура воздуха составит +19..+21 градус. Грозы ожидаются во второй половине дня, ветер будет дуть со скоростью 1-5 м/с, при грозе порывы могут увеличиться до 13 м/с.

Сотрудники МЧС просят быть петербуржцев внимательнее, так как при плохой погоде увеличивается вероятность ДТП и пожаров в жилом секторе.

Видео: Piter.TV