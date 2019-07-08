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nastya960
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Во второй половине дня в Петербурге ожидается гроза

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При грозе порывы могут увеличиться до 13 м/с.

В Петербурге в первый рабочий день синоптики пообещали облачную с прояснениями погоду и грозы. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС со ссылкой на синоптиков ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В понедельник, 8 июля, температура воздуха составит +19..+21 градус. Грозы ожидаются во второй половине дня, ветер будет дуть со скоростью 1-5 м/с, при грозе порывы могут увеличиться до 13 м/с.

Сотрудники МЧС просят быть петербуржцев внимательнее, так как при плохой погоде увеличивается вероятность ДТП и пожаров в жилом секторе. 

Видео: Piter.TV

Теги: гроза, дождь, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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Ильинский Антон
Сегодня 14:11

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