В СИЗО отправили дебошира, который до смерти избил петербуржца на Серебристом бульваре

Он нанес потерпевшему как минимум 12 ударов в разные области тела.

Суд Приморского района Северной столицы избрал меру пресечения мужчине, который обвиняется в смертельном избиении петербуржца в доме на Серебристом бульваре, – сообщают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Согласно версии следствия, инцидент имело место 26 января в доме №12/1 в районе 19:46. Обвиняемый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с мужчиной и в результате бытового словесного конфликта нанес ему не менее 12-ти ударов руками и ногами по груди, голове и туловищу потерпевшего. По итогам драки последний скончался на месте преступления.

Через 4 дня фигуранта уголовного дела задержали и предъявили ему обвинение. Свою вину мужчина полностью признал. Под стражей он пробудет до 28 марта.

Ранее мы рассказывали, что петербуржца, отбывающего наказание, обвинили в хулиганстве и изнасиловании 30-летней давности.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга