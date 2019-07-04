  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:27
264
MShaffter
Код вставки плеера

Опубликовано видео момента падения дерева в Москве, которое убило 3-летнего ребенка

0 0

Опубликованы кадры видео с камеры наблюдения, а также видео с места трагедии.

Сегодня днем, 4 июля, в Москве упавшее дерево убило маленького ребенка.

Сообщается, что ЧП произошло в Гольяновском проезде столицы. Из-за сильно порыва ветра старое дерево упало на детскую площадку. Дерево упало на 3-летнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался.

Сотрудники скорой, прибывшие на место ЧП в течение 5 минут, констатировали смерть мальчика. Матери погибшего малыша оказывается психологическая и медицинская помощь.

Видео: т-м канал "112", вк, ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК

Теги: дерево убило, новости москвы, новости россии, погиб ребенок, происшествия в россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии