Обрушение здания СКК: что известно на данный момент

Крыша комплекса неожиданно обвалилась во время демонтажа.

Днем 31 января на аварийной крыше спортивно-концертного комплекса "Петербургский" начались демонтажные работы. Специалисты рассказывали, что кровля проедена коррозией, сильно истончилась и может представлять опасность. Самая большая опасность пришла неожиданно: при работах на крыше конструкция почти целиком обвалилась.

На кадрах видео, запечатлевших момент обвала, видно, как рабочий, находящийся на крыше, не успевает схватиться за строительную люльку со своим напарником внутри. Мужчину не спасает и страховочный трос: веревку перерезало обрушившимися конструкциями. Второй строитель в люльке остался жив.

Тело рабочего искали прибывшие на место спасательные службы, кинологи и добровольные поисково-спасательные отряды. Погибшего уроженца Петрозаводска Матвея Кучерова извлекли из-под завалов спустя два часа после обрушения кровли СКК. Рабочему, трудившемуся на объекте мастером-газорезчиком, было 29 лет.

Петербургский следственный комитет начал проверку после обвала 80% здания, на месте опросили свидетелей и изъяли необходимую документацию. Сообщается, что приблизительная площадь обрушения – 25-28 тысяч квадратных метров. Подрядчик демонтажа, компания "СК Прайд", заявила, что не причастна к обвалу кровли. По словам гендиректора организации, ее рабочие должны были заниматься лишь демонтажом самого здания.

Гендиректор компании-заказчика работ, ООО "СКА-Арена", Игорь Забиран в свою очередь заметил, что демонтажные работы подразумевали обрушение несущих конструкций. Аварийную мембрану из 112 вантов и опорного кольца должны были разбирать постепенно, но обвал произошел незапланированно.

Тем временем, губернатор Петербурга Александр Беглов, уехавший с рабочим визитом в Москву, распорядился принять необходимые меры, чтобы предотвратить дальнейшее обрушение здания и проникновение людей на территорию обрушившегося СКК. Также Беглов потребовал провести расследование и уделить больше внимания соблюдению техники безопасности при работах. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В этом видео можно увидеть, как теперь выглядит разрушенный СКК с высоты птичьего полета.

Видео: Piter.TV