Гендиректор "СКА-Арена" заявил, что демонтаж СКК подразумевал обрушение

Крыша комплекса неожиданно обвалилась во время работ.

Гендиректор ООО "СКА-Арена", выступившей заказчиком демонтажных работ на крыше спортивно-концертного комплекса, Игорь Забиран прокомментировал обвал кровли. Инцидент произошел днем 31 января.

Игорь Забиран заявил, что при демонтаже "аварийной мембранной кровли обрушилась часть несущих конструкций зданий".

Сама конструкция состояла из опорного кольца и 112 вант. При отрезании части вант и произошло обрушение железобетонной конструкции. – сказал Забиран.

Сами демонтажные работы, по его словам, подразумевают обрушение этих конструкций.

Глава "СКА-Арены" отметил, что на месте работают сотрудники МЧС, разбираются завалы, а правоохранительные органы проверяют соблюдение техники-безопасности при работах на объекте.

Видео, фото: Piter.TV