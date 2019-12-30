Во время обрушения крыши СКК "Петербургский" могли пострадать рабочие

На записи видно, как один из них не успел запрыгнуть в люльку.

Днем 31 января стало известно о том, что в Московском районе города во время сноса обрушилась аварийная крыша СКК "Петербургский". "Фонтанка" опубликовала видеозапись с моментом крушения.

На записи видно, как один из рабочих бежит к люльке, но не успевает в нее запрыгнуть. В итоге мужчина вместе с конструкцией падает вниз. По словам корреспондента Piter.TV, крыша обрушилась в процессе демонтажа.

"Это незапланированно абсолютно произошло. Изначально нам говорили, что крышу будут медленно и планомерно разбирать", - заявил сотрудник редакции.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти, площадь обрушения пока неизвестна. Предварительно, под завалами могут находиться рабочие.

На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи. Одна из машин медиков не может выехать из-за аварии, которая перекрыла дорогу.

"Сейчас выезжает скорая, она затормозилась, потому что водитель грузовика врезался в полицейскую машину. Скорой перекрыли дорогу. Неизвестно, пустая она или в ней находятся пострадавшие", - сообщает корреспондент Piter.TV, находящийся на месте событий.

Ранее Piter.TV также публиковал видеозапись с моментом обрушения крыши СКК.

Фото: Piter.TV

Видео: Фонтанка