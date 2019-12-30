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Крыша СКК "Петербургский" неожиданно рухнула

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Крыша обрушилась в процессе демонтажа.

В пятницу, 31 января, стало известно о том, что в Московском районе начался снос аварийной крыши СКК "Петербургский". Буквально через пару минут после начала работ крыша исторического здания неожиданно рухнула. Корреспонденты Piter.TV прислали кадры с места событий. 

Во время инцидента корреспондент Piter.TV находился неподалеку. По его словам, крыша обрушилась в процессе демонтажа.

"Это незапланированно абсолютно произошло. Изначально нам говорили, что крышу будут медленно и планомерно разбирать",

—сказано в сообщении.

На кадрах видно, что на месте СКК "Петербургский" огромный столб пыли. О пострадавших пока никакой информации нет.

Напомним, что ранее редакции Piter.TV стало известно о результатах экспертизы, выполненной группой специалистов во главе с Алексеем Шашкиным по вопросу состояния СКК "Петербургский". Напомним, что специалисты выяснили, что крыша здания безнадежно испорчена и признана аварийной. Дело в том, что поверх старых рулонов гидроизоляции укладывались новые, в результате чего крыша стала слоистой и прогнила.

Ранее мы сообщали о том, что скульптуры и мемориальные доски у входа в СКК могут сохраниться в музее.

Видео: Piter.TV

Теги: новости спб, общество, происшествия, скк рухнул
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 5 )

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Аноним
Сегодня 15:40

Скорее всего нарушение техники безопасности и технологии разбора зданий. Жаль человека.. 

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Аноним
Сегодня 15:41

Скорее всего так и было задумано

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Аноним
Сегодня 15:32

Ну как можно выйти было туда без страховки!!!! Ну что  за ужас!

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Аноним
Сегодня 15:28

Это всё было запланировано к сожалению(

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Аноним
Сегодня 15:30

Резчик скорее всего погиб

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