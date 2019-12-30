Крыша СКК "Петербургский" неожиданно рухнула

В пятницу, 31 января, стало известно о том, что в Московском районе начался снос аварийной крыши СКК "Петербургский". Буквально через пару минут после начала работ крыша исторического здания неожиданно рухнула. Корреспонденты Piter.TV прислали кадры с места событий.
Во время инцидента корреспондент Piter.TV находился неподалеку. По его словам, крыша обрушилась в процессе демонтажа.
"Это незапланированно абсолютно произошло. Изначально нам говорили, что крышу будут медленно и планомерно разбирать",
—сказано в сообщении.
На кадрах видно, что на месте СКК "Петербургский" огромный столб пыли. О пострадавших пока никакой информации нет.
Напомним, что ранее редакции Piter.TV стало известно о результатах экспертизы, выполненной группой специалистов во главе с Алексеем Шашкиным по вопросу состояния СКК "Петербургский". Напомним, что специалисты выяснили, что крыша здания безнадежно испорчена и признана аварийной. Дело в том, что поверх старых рулонов гидроизоляции укладывались новые, в результате чего крыша стала слоистой и прогнила.
Ранее мы сообщали о том, что скульптуры и мемориальные доски у входа в СКК могут сохраниться в музее.
Видео: Piter.TV
Обсуждение ( 5 )
Скорее всего нарушение техники безопасности и технологии разбора зданий. Жаль человека..
Скорее всего так и было задумано
Ну как можно выйти было туда без страховки!!!! Ну что за ужас!
Это всё было запланировано к сожалению(
Резчик скорее всего погиб