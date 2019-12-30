СКК "Петербургский" грозит демонтаж. Виновата "слоеная" крыша

Piter.TV стало известно о результатах экспертизы, из-за которой планы на реконструкцию комплекса могут измениться.

В воскресенье, 26 января, редакции Piter.TV стало известно о результатах экспертизы, выполненной группой специалистов во главе с Алексеем Шашкиным по вопросу состояния СКК "Петербургский". Выяснилось, что техническое состояние кровли комплекса аварийное. Эксперты рекомендуют снести конструкцию крыши, мембрана которой также признана аварийной.

Главный специалист не смог ответить на звонок корреспондента Piter.TV.

Согласно документу, кровля крыши ремонтировалась следующим образом – поверх старых рулонов гидроизоляции укладывались новые, в результате чего крыша стала слоистой, а между рулона и скопилось внушительное количество воды. Это способствовало образованию коррозии.

Причиной аварийного состояния мембраны эксперты называют небрежную эксплуатацию, альтернатив демонтажу конструкции нет.

Отметим, что возможное решение о сносе части комплекса не повлияет на решение Смольного о вероятности застройки вокруг СКК. Жилого строительства в прилегающем сквере не будет.

Фото: Piter.TV