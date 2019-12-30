Скульптуры и мемориальные доски у входа в СКК могут сохраниться в музее

Предметы могут стать музейными экспонатами.

Скульптуры и мемориальные доски на входе в спортивно-концертный комплекс "Петербургский" сохранят, рассказал телеканал "Санкт-Петербург" 31 января. На данный момент таблички уже демонтировали и отправили на ответственное хранение.

Пока неизвестно, что дальше будет с досками и скульптурами. Предметы могут вернуться на место после реконструкции здания или переехать в музей.

Демонтаж СКК планируют провести в течение месяца, конструкции будут последовательно разбирать.

Ранее эксперт объяснил возможный снос уникальной крыши СКК.

Фото: Piter.TV