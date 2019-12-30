Эксперт объяснил возможный снос уникальной крыши СКК

Ненадлежащий уход за кровлей комплекса привел к тотальной коррозии.

На днях Piter.TV рассказывал о том, что спортивно-концертному комплексу "Петербургский", за сохранность которого борются градозащитники, грозит демонтаж: крыша здания безнадежно испорчена и признана аварийной. В тот раз мы не смогли дозвониться до эксперта, выполнявшего с группой специалистов анализ кровли СКК, и по совместительству члена совета по сохранению и развитию территорий исторического центра Петербурга Алексея Шашкина. Сегодня нам повезло, поэтому Piter.TV приводит слова эксперта по поводу найденных нарушений и дальнейшей судьбы кровли СКК.

Шашкин называет главной проблемой и главной изюминкой комплекса мембрану пролетом 160 метров и толщиной всего 6 мм. В масштабах толщину этой мембраны можно сравнить с листом бумаги. По словам эксперта, если бы мембрана была новой и без повреждений, то сверх нормы смогла бы выдержать лишь 2% тяжести.

После вскрытия на больших участках площади мы увидели сильную коррозию. В проекте был задуман прогиб в середине крыши, дождь отлично бежал к этой середине. 50% площади поражено коррозией, она съела из 6 мм почти 2,5 мм, местами мембрана осталась толщиной в 3,5 мм, это приводит к сильным перегрузкам. – рассказывает Алексей Шашкин.

Эксперт сетует на ненадлежащий уход за особенной кровлей: вместо зачистки слоев рубероида от коррозии и его покраски поверх просто укладывали новый, пока на крыше не скопилось 10 слоев. Коррозии это не помешало прогрессировать.

Для таких уникальных сооружений, примеров прогрессивных решений и памятников инженерной мысли нужны соответствующие эксплуатации на высоком уровне. Здесь этого нет. – говорит Шашкин.

Остальным частям СКК демонтаж не грозит, заверил эксперт, больших проблем в них не обнаружили, но и в их сохранении нет большого смысла. Интерес здания, подчеркивает Алексей Шашкин, представляет именно уникальная мембрана. Эксперт отмечает, что разрушенную мембрану можно лишь превратить в новодел, поскольку 50% подлинного материала подлежит полной замене, но вместе с этим начнет теряться и статус исторического объекта.

Ранее петербургское правительство подписало концессионное соглашение по реконструкции СКК.

Фото: Piter.tv