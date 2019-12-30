Петербургское правительство подписало концессионное соглашение по реконструкции СКК

Ледовая арена может появиться в городе весной 2023 года.

Городское правительство и ООО "СКА-Арена" пришли к концессионному соглашению по реконструкции СКК "Петербургский". Согласно нему, ледовая арена может появиться в Петербурге в 2023 году. Об этом 15 января сообщила "Фонтанка".

Совсем недавно петербургские депутаты заявляли о том, что будут защищать комплекс от сноса. Заключения соглашения Смольный одобрил в конце 2019 года, а незадолго до этого ООО "СКА-Арена" стала единственной организацией, подавшей заявку на реконструкцию комплекса и выигравшей право на проведение работ. Концессия заключается на 55 лет, инвестор сможет изменить облик арены, переделать некоторые параметры, а также оформить пространство вокруг СКК.

Ранее мы писали, что петербургский проект "Твой бюджет-2020" начал прием заявок на участие.

Фото: Piter.TV