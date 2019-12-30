Петербургские парламентарии намерены защитить СКК от сноса

Соответствующее обращение уже подано в КГИОП.

Депутаты петербургского ЗакСа обратились в городское правительство с просьбой признать СКК "Петербургский" объектом культурного наследия.

Защитить здание от предполагаемого сноса намерены депутаты Борис Вишневский и Александр Рассудов. Соответствующее обращение направлено в комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Депутаты отметили, что в 2018 году КГИОП не стал рассматривать документ и подчеркнул, что заявление подано менее чем через 40 лет с момента завершения строительства спортивного комплекса. В декабре 2019 года этот возрастной рубеж СКК перешагнул, поэтому комитет может взяться за рассмотрение обращения.

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Фото: Piter.tv