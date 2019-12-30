Петербургский ЗакС одобрил налоговые льготы для социальных предприятий

Законопроект поддержали в первом чтении.

Организации и компании, принимающие на работу инвалидов, пенсионеров и других людей из социально уязвимых категорий, могут освободиться от уплаты имущественного налога. Соответствующий законопроект поддержали в первом чтении депутаты петербургского ЗакСа на первом в 2020 году заседании.

Авторы документа, Денис Четырбок и Анатолий Дроздов, отметили, что в Петербурге мало "милосердных" организаций, и в том числе потому, что у них нет особых условий и льгот. Подобные предприятия нужно поддерживать, чтобы они смогли развиваться и конкурировать с другими компаниями.

Петербургские депутаты не захотели срочно ограничивать продажу снюса.

Фото: Piter.TV