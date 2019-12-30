Петербургские депутаты не захотели срочно ограничивать продажу снюса

К законопроекту, считают в ЗакСе, нужно подходить взвешенно и неторопливо.

В петербургском Законодательном Собрании началось первое заседание 2020 года. Депутаты уже успели обсудить продажу снюса – некурительной табачной смеси.

Справедливоросс Алексей Ковалев призвал парламент поторопиться с рассмотрением законопроекта о полном запрете снюса и отметил, что запрет должен распространяться на людей всех возрастов. Такое замечание он сделал потому, что похожий законопроект предложили и единороссы, однако по их идее запрет должен распространяться лишь на несовершеннолетних. Денис Четырбок подчеркнул, что "Единая Россия" раньше разработала инициативу, и упрекнул "СР" в чрезмерном отдыхе. Также депутат сказал, что к разработке документа нужно подходить взвешенно, а не действовать как "бешеный принтер".

Инициативу поддержало только семь депутатов.

В Госдуме заявили о невостребованности многих профессий в будущем.

Фото: Piter.TV