Граждане не останутся без работы, если будут заниматься самообразованием.

В Госдуме заявили о невостребованности многих профессий в будущем. Глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов прокомментировал слова Максима Топилина. Ранее чиновник просил не пугать граждан роботизацией и массовой безработицей.

Ничего сверхъестественного произойти не может, я согласен с министром труда и соцзащиты прокомментировал эксперт

Ярослав Нилов объяснил журналистам RT, что государству действительно не грозят массовые сокращения. Однако изменения на рынке труда все же произойдут. В этих условиях работникам придется проявлять интерес к дополнительному образованию. Многие специальности действительно окажутся невостребованными. Но население не останется без рабочих мест в одночасье.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Госдуме не поддержали идею обложить налогом домохозяек.