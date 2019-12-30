В Госдуме не поддержали идею обложить налогом домохозяек

Депутаты не будут рассматривать проект по введению дополнительного налога.

В "Единой России" не поддержали идею обложить налогом домохозяек. Предложение Сергея Вострецова не нашло одобрения у депутатов Государственной Думы. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на первого заместителя председателя "ЕР" Андрея Исаева. Руководитель политической партии заявил, что проект является личной инициативой Вострецова. Тот считает, что домохозяйки должны регистрироваться в качестве самозанятого населения.

На обсуждение фракции он его не выносил. Такие идеи фракция не поддерживает прокомментировал спикер

Депутаты осторожно относятся к введению новых налогов для населения. На данный момент эта тема считается болезненной для россиян. Решение о введении дополнительных сборов не принимается наобум.

Ранее Piter.tv писал о том, что налог на доходы малоимущих может быть отменен.

Видео: YouTube/CNN