Правительство изучает подобную возможность.

Налог на доходы малоимущих может быть отменен. Власти серьезно рассматривают данное предложение. Если его примут, то налоги не будут отнимать из доходов в размере прожиточного минимума. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на трех источников из федеральных органов и финансово-экономической отрасли.

Совещания по данному вопросу состоялись у руководителя президента РФ Антона Вайно. Также специалисты обсуждали вопрос на заседании правительства. Чиновники намерены принять закон, чтобы показать населению борьбу за социальную справедливость. Ранее проект поддержали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, руководитель ВТБ Андрей Костин.

Ранее Piter.tv писал о том, что Матвиенко предложила бесплатно давать квартиры многодетным семьям.