Или чиновники смогут предложить им покупку по льготной цене.

Валентина Матвиенко предложила бесплатно давать квартиры многодетным семьям. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на выступление председателя СовФеда в рамках итоговой пресс-конференции.

Нужно сделать так, чтобы многодетные семьи понимали, что с жильем им точно государство поможет...Есть объективные причины демографического спада, но нам нужны семьи с тремя и более детьми прокомментировала сенатор

Спикер Совета Федерации отметила, что жилье является ключевым фактором для любой семьи. В связи с этим она хочет расширить строительство социальных многоэтажек. Из-за отсутствия достаточного количества детей Россия не может эффективно развиваться. Для такой большой территории не хватает численности населения, которая зафиксирована сейчас. Чиновники также раздумывают над тем, чтобы предоставлять многодетным семьям квартиры по льготной стоимости. Это станет дополнительной мотивацией к рождению большего количества наследников.

Ранее Матвиенко: налог на самозанятых с 1 июля 2020 года могут ввести во всех регионах России.