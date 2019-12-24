Матвиенко: налог на самозанятых с 1 июля 2020 года могут ввести во всех регионах России

Это произойдет, если эксперимент пройдет удачно.

Валентина Матвиенко: налог на самозанятых могут ввести во всех регионах России. Председатель Совета Федерации сообщила о разработке законопроекта, действующего по всей стране. Об этом сенатор заявила во время ежегодной итоговой пресс-конференции.

Предварительно федеральный закон могут ввести с 1 июля 2020 года. Сейчас же подобная инициатива действует только в четырех регионах России. Уже с января проект распространится еще на 19 регионов.

Если и в этих субъектах эксперимент себя оправдает, можно было бы распространить закон на всю Россию заметила Матвиенко

Ранее Матвиенко: Россия готовит ответ на санкции по "Северному потоку-2".

Видео: YouTube/CareerOneStop