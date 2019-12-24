  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:07
85
lesjasap
Код вставки плеера

Матвиенко: налог на самозанятых с 1 июля 2020 года могут ввести во всех регионах России

0 0

Это произойдет, если эксперимент пройдет удачно.

Валентина Матвиенко: налог на самозанятых могут ввести во всех регионах России. Председатель Совета Федерации сообщила о разработке законопроекта, действующего по всей стране. Об этом сенатор заявила во время ежегодной итоговой пресс-конференции.

Предварительно федеральный закон могут ввести с 1 июля 2020 года. Сейчас же подобная инициатива действует только в четырех регионах России. Уже с января проект распространится еще на 19 регионов.

Если и в этих субъектах эксперимент себя оправдает, можно было бы распространить закон на всю Россию

заметила Матвиенко

Ранее Матвиенко: Россия готовит ответ на санкции по "Северному потоку-2".

Видео: YouTube/CareerOneStop

Теги: валентина матвиенко, налог, самозанятое население, совет федерации
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии