Матвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих

Сенатор рассказала, что данный вопрос следует обсуждать.

Валентина Матвиенко допустила освобождение малоимущих от НДФЛ. Такие уступки коснутся те категории граждан, которые получают зарплату на уровне МРОТ. Спикер Совета Федерации также выступила за ослабление налогового бремени для малого и среднего бизнеса. Об этом сенатор заявила во время ежегодной итоговой пресс-конференции. По словам петербурженки, тема является своевременной.

Эта тема сейчас активно обсуждается. На поверхность выходит требование социальной справедливости прокомментировала Матвиенко

Она добавила, что вопрос требует тщательного экспертного обсуждения. Сперва чиновникам необходимо понять, за счет чего государство может компенсировать выпадающие доходы. Недавно Совфед одобрил повышение МРОТ до 12,130 рублей.

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Видео: YouTube/Web Diario La República, BN TV, Sputnjik Srbija