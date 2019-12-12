Минимальная оплата труда увеличится на 850 рублей со следующего года.

Госдума приняла законопроект об увеличении МРОТ с 2020 года на 7,5%. Об этом сообщили в "ТАСС". Минимальный размер оплаты труда увеличится на 850 рублей, до 12,130 рублей ежемесячно. В центральном и южных регионах этот показатель возрастет до 2, 55 тыс. рублей. Самые большие коэффициенты установлены на Чукотке.

Данная сумма равна прожиточному минимуму на второй квартал 2019 года. Законопроект позволит поднять зарплату 3,2 млн. сотрудников. Повышение МРОТ потребует дополнительных расходов из бюджета (в 20,9 млрд. рублей). Некоторая сумма вернется в бюджет в качестве налогового обложения и взносов в различные фонды.

Ранее Piter.tv писал о том, что Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропортах.

Видео: YouTube/ParlamentRu