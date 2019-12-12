Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропортах

Эти изменения улучшат воздух в общественных местах.

Госдума приняла закон о возвращении курилок в здания аэропортов. Ранее против законопроекта выступили представители Минздрава. Однако депутаты считают, что запрет на курение должен быть действенным, а не подталкивать к нарушению. Инициативу приняли после уточнений в комитетах по охране здоровья и транспорту.

Это коснется только зон после регистрации, только зон, где вылета ожидают транзитные пассажиры прокомментировал автор проекта Сергей Боярский

Основной целью закона стало вернуть чистый воздух в общественные пространства. Из-за запрета курильщики продолжали дымить в уборных, мешая некурящему населению. Это также создавало угрозу противопожарной безопасности. Теперь в стерильной зоне аэропортов появятся курилки с непрозрачными стенами.

Ранее Piter.tv писал о том, что Госдума хочет приравнять вейпы и кальяны к сигаретам.

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