Госдума хочет приравнять вейпы и кальяны к сигаретам

Законопроект поддержали в первом чтении.

Госдума в первом чтении поддержала законопроект об ограничении использования электронных курительных приборов и кальянов в общественных местах. Об этом сообщил "Интерфакс".

Также законопроект хочет запретить продавать подобные приборы лицам, младше 18 лет. В пояснительной записке уточняется, что кальяны и электронные сигареты набирают популярность среди молодёжи и детей.

В частности, законопроект введёт определения понятий "электронное курительное изделие" и "кальян".

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Видео: YouTube/ Mayo Clinic, NBC New York