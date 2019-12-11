Госдума хочет приравнять вейпы и кальяны к сигаретам

Госдума в первом чтении поддержала законопроект об ограничении использования электронных курительных приборов и кальянов в общественных местах. Об этом сообщил "Интерфакс".
Также законопроект хочет запретить продавать подобные приборы лицам, младше 18 лет. В пояснительной записке уточняется, что кальяны и электронные сигареты набирают популярность среди молодёжи и детей.
В частности, законопроект введёт определения понятий "электронное курительное изделие" и "кальян".
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Видео: YouTube/ Mayo Clinic, NBC New York
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