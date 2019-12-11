В Госдуме поддержали запрет штрафа за превышение средней скорости

Документ был одобрен в первом чтении на заседании нижней палаты российского парламента, сообщил "Интерфакс".

В среду, 11 декабря, в Госдуме был принят закон, запрещающий штрафовать в России водителей машин за превышение скоростного режима с использованием комплексов со средней скоростью автомобиля на дорожном участке. В документе отмечается, что в последнее время в стране повысилось число штрафов за движение со средней скоростью – его измеряют два комплекса на участке той или иной дороги.

Поправки будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которому доказательством превышения скорости водителем не считается средняя скорость движения машины на участке трассы. Данное понятие вообще не входит в КоАП, из-за этого применение таких комплексов измерения скорости некорректно, в отличие от ее измерения в одной точке.

Ранее мы сообщали о том, что Госдума хочет приравнять вейпы и кальяны к сигаретам.