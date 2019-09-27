Помещения будут оборудованы вентиляционной системой и недоступны для пассажиров в предполетной зоне.

Минздрав предлагает открывать в аэропортах не более двух курилок. Чиновники хотят, чтобы помещения под эти нужны были изолированы. В них должны быть непрозрачные стены и оборудована вентиляция.

Комнаты для курения должны быть максимально удалены от пунктов предполетного досмотра. А также от путей входа на посадку и выхода после высадки самолета

Проект планируется принять во втором и третьем чтении на заседании Государственной думы. Депутаты изучат предложенные Минздравом поправки. Однако в ведомстве заметили, что работа над изменениями в законопроекте еще ведется.

Ранее Piter.tv писал о том, что Госдума предложила сделать вход в курилки аэропорта платным.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/The Touring Experience -Mexico, BirminghamAirport