Госдума предложила сделать вход в курилки аэропорта платным

Вход в курилку будет составлять примерно 50-100 рублей. Законопроект в скором времени рассмотрят во втором чтении.

В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета по охране здоровья нижней палаты Федота Тумусова.

Мы считаем, что платить должны курильщики, пользующиеся данными комнатами. Сколько может стоить вход в курительные комнаты, сейчас сказать трудно. Федот Тумусов

Предположительно, цена должна составлять 50-100 рублей. Также правительству еще предстоит указать условие содержания курилок и предельный уровень дыма около этих комнат. Первое чтение по данному проекту прошло 16 июля. Комнаты для курильщиков будут находиться в "стерильной" зоне авиагаваней.

Против возвращения курилок высказываются в Минздраве, так как некурящие граждане будут подвергаться воздействию табачного дыма против своей воли.

Ранее правительство РФ поддержало идею запрета вейпов и кальянов.

Видео: Piter.TV