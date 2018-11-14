Правительство РФ поддержало идею запрета вейпов и кальянов

Чиновники убеждены, что курящие вейп или кальян подростки с высокой долей вероятности начнут в будущем курить обычные сигареты. В связи с этим они предлагают запретить их демонстрацию в фильмах, видео и театре.

Правительство РФ поддержало идею прировнять кальяны и вейпы к сигаретам. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официальный отзыв кабмина, законопроект предусматривает запрет на продажу несовершеннолетним данных устройств.

Также будут усилены требования по изоляции помещений и предотвращения проникновения в смежные помещения выделяемых веществ. За нарушение антитабачного законодательства будет предусмотрена административная ответственность для владельцев заведений и магазинов. Законопроект также затронет Трудовой кодекс. Изменения будут внесены в закон "О рекламе" и "О гарантиях прав ребенка".

Авторы проекта, члены Совета Федерации, отмечают повышенный интерес несовершеннолетних к вейпам и кальянам. Они предоставили к своему проекту исследования ученых, утверждающих о вреде курительных электронных устройств. Кроме того, чиновники убеждены, что курящие вейп или кальян подростки с высокой долей вероятности начнут в будущем курить обычные сигареты. В связи с этим они предлагают запретить их демонстрацию в фильмах, видео и театре.

Видео: YouTube