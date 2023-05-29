Глава ВОЗ назвал школы новым фронтом борьбы против табака

Компании, производящие электронные сигареты, активно продвигают свою продукцию среди молодежи ради получения гигантской прибыли. Соответствующее заявление мировой общественности сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на 11-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. Мероприятие организовано в Женеве в период с 17 по 22 ноября. Иностранный эксперт заметил, что теперь школы считаются новой линией фронта борьбы властей с табаком и никотином. Он указал, что сейчас профильные предприятия активно вербуют в свои ряды новое поколение зависимых людей. Сейчас, по словам главы ВОЗ, производители электронных сигарет хотят, чтобы население планеты поверило в то, что речь идет о менее вредной продукции. Однако в реальности дети начинают привыкать к токсичным товарам.
Компании, производящие эту продукцию, не мотивированы снижением вреда или интересами общественного здравоохранения. Их мотивирует только одно: получение гигантской прибыли для своих акционеров.
Тедрос Адханом Гебрейесус, глава ВОЗ
на планете, согласно информации от ВОЗ, находится порядка 15 миллионов подростков, которые используют электронные сигареты". При этом в 63 странах распространенность вейпинга среди несовершеннолетних категорий граждан в среднем в девять раз выше, чем среди взрослого населения.
Фото и видео: YouTube / World Health Organization (WHO)
