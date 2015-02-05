ВОЗ: в Европе 25% детей младшего школьного возраста страдают от избыточного веса

Опубликован шестой доклад экспертов в рамках соответствующей инициативы.

на территории европейского региона 25 процентов детей в возрасте от 7 до 9 лет страдают от избыточного веса. Соответствующее заявление через доклад распространили представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по мониторингу детского ожирения в регионе за период с 2022 по 2024 год. Эксперты уточнили, что еще 11 процентов несовершеннолетних страдают ожирением. Распространенность проблемы избыточного веса в зависимости от страны колеблется от 9 до 42 процентов, а ожирения - от 3 до 20 процентов. Чаще этим недугом страдают мальчики. Речь идет о статистических данных в 14 процентов против 9 процентов соответственно у девочек. Эксперты ВОЗ обратили внимание мировой общественности на то, что 66 процентов родителей с избыточным весом, опрошенных в рамках исследования, считают, что у их детей нормальный или недостаточный вес.

Во всех странах, по которым имеются данные, более половины родителей детей с избыточным весом недооценивают вес своих детей. документ ВОЗ

При проведении исследования специалистами были собраны данные о массе тела и росте порядка 470 тысяч детей в возрасте от 6 до 9 лет из 37 стран региона. ВОЗ начала вести мониторинг детского ожирения в Европе с 2007 года.

Фото: pxhere.com