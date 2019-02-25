ВОЗ предупредила о резком росте устойчивых к антибиотикам инфекций

Специалисты назвали регионы, в которых проблема стоит наиболее остро.

Инфекционные заболевания людей по всему миру все чаще не поддаются лечению стандартными антибиотиками. Соответствующее заявление официально распространила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Специалисты указали, что в 2023 году каждый шестой лабораторно подтвержденный случай заражения пациента распространенными бактериальными инфекциями на планете характеризовался устойчивостью к лечению данными препаратами. Согласно новому докладу организации, в период с 2018 по 2023 годы более 40 процентов отслеживаемых комбинаций "патоген-антибиотик" продемонстрировали рост устойчивости. При этом средняя доля в ежегодном режиме увеличивается лишь на 5-15 процентов.

Эксперты указали, что наибольшие показатели зарегистрированы в странах Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья. В этих регионах треть случаев заражения пациентов оказалась резистентна к антибиотикам. Однако в Африке лишь одна пятая случаев заболевания не поддавалась такой терапии.

Фото: Piter.tv