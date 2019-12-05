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Госдума повысит МРОТ на 850 рублей

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Минимальная оплата труда в России вырастет с 11 280 до 12 130 рублей.

В следующем году минимальный размер оплаты труда в России планируют поднять минимум на 850 рублей. Каждый регион установит свой размер повышения, но не ниже федерального, сообщила "Российская газета". 

Законопроект правительства РФ прошел второе чтение в Государственной Думе. МРОТ вырастет до величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2019 года. Это расчетам министерства труда, таким образом заработная плата повысится у 3,2 млн россиян. 

При оценке повышения МРОТ будут учитываться районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате, но повышение на 850 рублей станет обязательным для каждого региона. 

На данный момент "минималка" составляет 11 тыс. 280 рублей. 

 

 

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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