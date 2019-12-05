Госдума повысит МРОТ на 850 рублей

Минимальная оплата труда в России вырастет с 11 280 до 12 130 рублей.

В следующем году минимальный размер оплаты труда в России планируют поднять минимум на 850 рублей. Каждый регион установит свой размер повышения, но не ниже федерального, сообщила "Российская газета".

Законопроект правительства РФ прошел второе чтение в Государственной Думе. МРОТ вырастет до величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2019 года. Это расчетам министерства труда, таким образом заработная плата повысится у 3,2 млн россиян.

При оценке повышения МРОТ будут учитываться районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате, но повышение на 850 рублей станет обязательным для каждого региона.

На данный момент "минималка" составляет 11 тыс. 280 рублей.