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nastya960
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Экономисты подсчитали размер будущих пенсий россиян

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Если сегодня пенсионеры получают 74% от их заработка на работе, то к 2050 этот показатель снизится до 53%.

Соотношение пенсий и зарплат для россиян, зарабатывающих на уровне МРОТ, ухудшится к 2050 году. Если сегодня пенсионеры получают 74% от их заработка на работе, то к 2050 этот показатель снизится до 53%. Об этом сообщил РБК со ссылкой на экономистов РАНХиГС.

Коэффициент замещения (соотношение средней пенсии и средней заработной платы), показывающий эффективность пенсионной системы, будет расти до 2024 года. После этого вплоть до 2060 года показатели будут падать.

Однако, это ситуация относится к людям, получающим заработную плату на  уровне МРОТ. Для тех, кто получает среднюю зарплату, ситуация никак не изменится.

Ранее в ПФР рассказали об эффекте неиндексации пенсий работающим пенсионерам.

Теги: пенсия, экономисты
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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