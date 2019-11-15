Экономисты подсчитали размер будущих пенсий россиян

Если сегодня пенсионеры получают 74% от их заработка на работе, то к 2050 этот показатель снизится до 53%.

Соотношение пенсий и зарплат для россиян, зарабатывающих на уровне МРОТ, ухудшится к 2050 году. Если сегодня пенсионеры получают 74% от их заработка на работе, то к 2050 этот показатель снизится до 53%. Об этом сообщил РБК со ссылкой на экономистов РАНХиГС.

Коэффициент замещения (соотношение средней пенсии и средней заработной платы), показывающий эффективность пенсионной системы, будет расти до 2024 года. После этого вплоть до 2060 года показатели будут падать.

Однако, это ситуация относится к людям, получающим заработную плату на уровне МРОТ. Для тех, кто получает среднюю зарплату, ситуация никак не изменится.

Ранее в ПФР рассказали об эффекте неиндексации пенсий работающим пенсионерам.