В ПФР рассказали об эффекте неиндексации пенсий работающим пенсионерам

Дроздов также опроверг информацию о массовом уходе пенсионеров в тень.

В ПФР сообщили об эффекте неиндексации пенсий работающим пенсионерам. Глава фонда Антон Дроздов во время ответа на вопросы депутатов Госдумы рассказал, что эффект от заморозки составил 350 млрд рублей.

По расчетам на следующий год для бюджета это составит 368 млрд рублей. Дроздов также опроверг информацию о массовом уходе пенсионеров в тень. Он заявил, что цифра практически осталась неизменной – 9,8 млн человек

Дроздов напомнил, что после увольнения, пенсия сразу увеличится на все пропущенные индексации. Кроме того, ПФР проводит анализ заработной платы работающих пенсионеров. По данным фонда, это средняя зарплата, как у обычных работников.

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