Правительство РФ продолжит перерасчет пенсий для работающих пенсионеров

Правительство России продолжит перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на документы кабмина.

В материалах отмечается, что страховые пенсии работающих пенсионеров намерены пересчитывать с учетом совершенных взносов за прошедший год. Данная мера должна повысить качество жизни и финансовую обеспеченность граждан старшего поколения. Отмечается, что в России количество работающих пенсионеров составляет 7,4 млн человек.

Напомним, с 1 января 2026 года страховые выплаты проиндексировали на 7,6 процента. Пенсионеры будут получать выплаты в размере 9 584,69 рубля. Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента выросла до 156,76 рублей.

Ранее Володин рассказал о возросших социальных выплатах с января 2026 года.

Фото: pxhere.com