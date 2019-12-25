Дело о гибели рабочего при обрушении СКК поступило в суд

Фигурантами дела стали три человека.

Московский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, фигурантами дела стали Сергей Акименко, Николай Иванов и Дмитрий Смирнов.

По мнению обвинения, руководитель ООО "Техснаб" Акименко подыскал в качестве прорабов Иванова и Смирнова в январе 2020 года и заключил с ними трудовые договоры. Также от имени "Техснаба" Акименко заключил договор подряда на демонтаж кровли СКК "Петербургский" с компанией "Дорстрой СПб", а затем дал прорабам устное распоряжение подобрать персонал для демонтажа. Иванов 30 января нанял четверых работников, в том числе погибшего впоследствии Матвея Кучерова.

Подготовка к работам на крыше СКК закончилась тем, что рабочие не прошли обучение и проверку знаний в области охраны труда, а Акименко настоял на срочном начале работ 31 января. Иванов дал Смирнову указание организовать работу газорезчиков на высоте 40 метров без документации на работы, чем допустил рабочих к труду в опасных условиях. Смирнов, зная о нарушениях правил безопасности, дал работникам указание приступить к делу. Газорезчики находились в монтажных люльках, однако в ходе работ Смирнов заставил Кучерова покинуть люльку и продолжить работу на самих конструкциях СКК. Именно в этот момент крыша комплекса начала рушиться, обломки утащили за собой неподстрахованного Кучерова. Мужчина погиб под завалами, получив тяжелейшие травмы.

Акименко, Смирнов и Иванов, желая ускорить выполнение работ и получение оплаты по договору подряда, допуская преступную небрежность, <...> грубо проигнорировали основополагающие права человека и не выполнили требования нормативно-правовых актов. объединенная пресс-служба судов

Уголовное дело зарегистрировано и передано судье, к рассмотрению пока не назначено.

Фото: Piter.TV