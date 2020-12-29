СМИ: Стали известны имена фигурантов дела об обрушении СКК

Обвинение в гибели рабочего предъявили трем лицам.

Слественный комитет расследовал уголовное дело об обрушении СКК "Петербургский" в январе 2020 года. Троим людям предъявили обвинение в гибели рабочего Матвея Кучерова и нарушении правил безопасности при ведении работ на объекте: по информации "Фонтанки", это исполнительный директор компании "Техснаб" Сергей Акименко и прорабы организации Дмитрий Смирнов и Николай Иванов.

Фигуранты признают вину, материалы дела передали в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Установлено, что незадолго до обрушения СКК бизнесмен Акименко купил астраханскую фирму "Техснаб" по ремонту бытовой техники специально для участия в сносе СКК. В штате компании состоял только директор, а движение денежных средств в организации отсутствовало. Также Акименко нанял прорабов Иванова и Смирнова и пообещал им по 70 тысяч рублей за работу, а они, в свою очередь, привлекли четверых газорезчиков, которым планировали платить по 8 тысяч рублей в день. Среди газорезчиков оказался и погибший впоследствии Матвей Кучеров. Следствие решило, что для демонтажа СКК была создана цепочка юрлиц, ее конечным звеном был "Техснаб".

Схема заключалась в следующем: "СКА Арена", заключившая с городом соглашение на реконструкцию комплекса, передала функции заказчика демонтажа фирме "Спецстроймонтаж", а та заключила договор генподряда с "СК Прайд". Здесь цепочка не заканчивалась: "СК Прайд" заключил договор подряда с фирмой "Дорстрой СПб" на демонтаж кровли СКК за 46 млн рублей. За два дня до разрушения СКК "Дорстрой", не имевший техники и штата для выполнения работ, договорился с "Техснабом" на 1,3 млн рублей, прорабам и газорезчикам компании велели выходить на объект утром 31 января. Известно, что прорабы сопротивлялись из-за неготовых документов на рабочих и отсутствия проекта производства работ, но Акименко торопил их, боясь потерять подряд. Сам план демонтажа рабочим объяснили на словах: ванты должны были последовательно отрезаться, благодаря чему кровля бы постепенно оседала и в конце концов упала внутрь комплекса. Рабочие, по плану начальства, должны были остаться в безопасности в строительных люльках. Однако работы пошли не по плану, здание рухнуло раньше времени, унеся под завалы Матвея Кучерова.

Фото: Piter.TV