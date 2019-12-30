Стало известно, о чем говорили рабочие за несколько минут до трагедии в СКК

Погибший Матвей Кучеров не хотел выходить из люльки.

План демонтажа "СКК" был далёк не только от идеала, но и от нормы. Спешка тоже сыграла немаловажную роль.

Идея разборки комплекса заключалась в отсоединении металлических 112-и вантов, на которых держалась крыша, от внешнего бетонного кольца "СКК".

Для этих работ было решено подрядить три пары высотников, как сообщает "Фонтанка".

В первой паре был 29-летний сварщик Матвей Кучеров и его 26-летний друг детства Александр Бардынин, который навыками сварки (а тем более на такой высоте) не обладает.

Люльку, в которой они находились, поднимал специальный телескопический кран. Известно, что машинист крана не видел люльку - работал вслепую. Он руководствовался лишь ориентировками высотников по рации.

На каске Матвея Кучерова "Фонтанка" установила камеру, которая записывала все переговоры. Когда люлька только поднималась, Кучеров молчал, а Бардынин размышлял, стоит ли их работа 8000 тысяч рублей в день.

Основные рабочие команды —"вира" и "майна" (поднять - опустить) знал только Матвей. Именно он общался со штабом и крановщиком, при этом работал с газосварочным резаком.

Из расшифровки переговоров стали известны все просчёты в планировании демонтажа.

Во первых, это ограниченные возможности крана: рабочим пришлось работать буквально на весу. В штабе предполагали, что ванты при отрыве от внешнего кольца могут привести к непредсказуемым последствиям. Металлические перила по периметру внешнего кольца мешали поставить люльку ближе к краю. Так как Матвею было трудно дотягиваться до вантов из люльки, то их решили демонтировать. На это ушло 18 минут — с земли торопили.

Вскоре поступило предложение, которое очень отличалось от предыдущего. Рабочим сказали прицепиться к люльке и с кольца резать ванты. То есть один человек должен встать на кольцо, цепляться к люльке и вести ее за собой.

Матвей Кучеров спросил, можно ли так делать: ведь стоять на бетонном кольце, от которого отчленяются ванты, очень опасно. Запись разговора подтверждает, что он не хотел выходить из люльки, но ему пришлось. У Матвея была короткая веревка, и он пристегнул себя к напарнику. После этого работа пошла быстрее. Он разрезал ванты за шесть минут.

Дальнейших переговоров у "Фонтанки" нет. Рабочие спустились, вернули камеру, отправились дальше работать. Видеозаписи коптера показывают, что они пытались еще больше сэкономить время. Немало минут требовалось на перемещение люльки, ведь как уже было сказано, машинист ориентировался вслепую. Люльку перестали перемещать по бетонному кольцу. В какой-то момент Кучеров отсегнулся от напарника, лишившись хоть какой-то страховки.

В 14 часов 55 минут конструкция спорткомплекса не выдержала нагрузку и сложилась. На видеозаписи видно, как Матвей Кучеров добежал до люльки, и даже коснулся ее, но сорвался и погиб.

Ранее мы сообщили, что у центрального входа СКК прошла акция "Свеча памяти".

Фото: PiterTV